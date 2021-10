Lazio, ottimismo per Immobile: prosegue il recupero, in campo contro l’Inter?

L'attaccante biancoceleste sta accelerando i tempi di recupero: Sarri potrebbe averlo a disposizione già sabato

La Lazio non ha perso le speranze di avere Ciro Immobile in campo sabato sera contro l'Inter: l'attaccante biancoceleste sta recuperando bene dall'infortunio, e già oggi potrebbe aggregarsi al resto del gruppo. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Ciro Immobile corre verso il recupero per la sfida contro l’Inter. Oggi pomeriggio l’attaccante della Lazio potrebbe tornare ad allenarsi con i compagni. Ieri, responso confortante dai controlli strumentali per verificare la situazione dell’infortunio subito nel corso della gara contro la Lokomotiv Mosca del 30 settembre: una lesione di basso grado a carico del muscolo semimembranoso della coscia destra. Uno stop che lo ha costretto a saltare la chiamata in Nazionale. Ieri pomeriggio Immobile ha seguito ancora un programma differenziato. Ma ha allungato il tempo di corsa rispetto ai giorni precedenti e ha ripreso a palleggiare con gli scarpini. Poi, si è allenato in palestra, come nella scorsa settimana tra tanta fisioterapia. Oggi, o al massimo domani, Immobile (6 gol in questa stagione) tornerà in gruppo. Nella tabella sono previsti almeno tre giorni di allenamenti con i compagni: serviranno per riacquisire una giusta tenuta atletica e per completare il recupero senza il rischio di affrettare i tempi. Nelle ultime ore è lievitata la fiducia per vedere Immobile in campo nella sfida dell’Olimpico di sabato. Anche se la situazione andrà valutata dopo che l’attaccante avrà ripreso ad allenarsi a tempo pieno con la squadra. La sua volontà di farcela si sta avvertendo anche in questa occasione. E le possibilità in crescita di ritrovarlo contro l’Inter rinfrancano la Lazio".