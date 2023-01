Lazio, Sarri: “Entrare tra le prime 4 sarebbe miracoloso. Ora l’obiettivo è…”

Intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio contro l'Empoli, Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato così degli obiettivi della sua squadra: “Sappiamo che entrare nelle prime 4 sarebbe miracoloso. In questo momento l’obiettivo è uscire da un momento difficile. Ero più preoccupato dopo Lecce, questa è stata una partita diversa. Siamo sempre stati in controllo. Abbiamo commesso una leggerezza, a 8 minuti dalla fine, sul 2-0, ci siamo esposti a una ripartenza avversaria. Però mi sembra che dopo il 2-1 la partita era sotto controllo. L’episodio finale è anche un po’ di sfortuna. Non mi sembra che la squadra ha avuto gli sbandamenti di Lecce. È chiaro che è pesante da digerire questo pareggio. C’è anche la consapevolezza che per larghi tratti di gara giochiamo un calcio di alto livello”.