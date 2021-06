SM – Lazio, continua la ricerca per il dopo Inzaghi. Sarri si allontana, scatta il piano B

Dopo aver perso Simone Inzaghi, la Lazio è alla ricerca del tecnico. Sarri si allontana ed ecco il piano B: Alessio Dionisi

Dopo aver perso Simone Inzaghi che ha scelto di sposare il progetto dell'Inter, la Lazio è alla ricerca del tecnico in vista della prossima stagione. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, i dialoghi tra Maurizio Sarri e Lotito stentano a decollare e nelle ultime ore sta guadagnando sempre più posizioni Alessio Dionisi, reduce dalla promozione in A con l’Empoli.

"Il tecnico dei toscani è il vero piano B del presidente dei capitolini, un piano che sta prendendo sempre più forma grazie a contatti molto intensi. Il primo è stato nella giornata di lunedì, poi le parti si sono avvicinate sempre più e a fine settimana, tra giovedì e venerdì, è in programma l’appuntamento che potrebbe risultare decisivo per il sì o per il no".