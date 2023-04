Lazio, Sarri: “+5 sull’Inter? Siamo cresciuti ma la corsa Champions è ancora lunga”

"Per 75-80' abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo preso 3 punti importanti in una corsa che è ancora molto lunga, ci sono 30 punti in palio. Nelle ultime 7 partite abbiamo recuperato tanti punti a chi ci stava davanti ma può capitare, non era impossibile andare in Champions un mese fa e non è facile ora. La solidità difensiva ci permette di alzare il livello, ci sono segnali importanti. Siamo maturati molto e non subiamo più sconfitte come l'anno scorso dopo le partite europee, anche se quello che abbiamo guadagnato in campionato lo abbiamo perso in Europa, forse è una scelta inconscia di tutto l'ambiente"