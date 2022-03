Lazio, Sarri: “Ko così non bello: non abbiamo reagito. Di testa non c’eravamo”

Dopo il ko nel derby contro la Roma, l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha parlato così ai microfoni di DAZN

Dopo il ko nel derby contro la Roma, l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha parlato così a DAZN: “Approccio? Non è esistito. La reazione non c’è stata, non siamo stati nella partita. Mi spiace per il nostro pubblico che tiene tantissimo a questa gara, perdere così non è bello. Siamo diventati nervosi per il numero di palloni sbagliati, non era una situazione normale. La testa è andata via, c’erano 90 minuti per metterla a posto e non ce l’abbiamo fatta.