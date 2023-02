Lazio, Sarri: “Persa una battaglia, non la guerra. I problemi di Immobile…”

Le parole del tecnico biancoceleste dopo la sconfitta di questa sera in casa all'Olimpico contro l'Atalanta

Daniele Vitiello

Al termine di Lazio-Atalanta di questa sera, Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue considerazioni: "Abbiamo trovato l'Atalanta forte e in grande condizione fisica, hanno fatto una partita di alto livello e quando sono in questa serata danno problemi a tutti. Abbiamo sofferto all'inizio poi siamo venuti fuori, reagendo bene anche allo svantaggio. Nel momento in cui pensavamo di averli messi in difficoltà abbiamo preso il raddoppio su una palla persa, andando un po' in confusione. La battaglia è persa, ma la guerra è ancora molto lunga visto che mancano 16 partite".

“Abbiamo perso brillantezza in quei giocatori che hanno fatto la differenza in passato. Ne verremo fuori. Siamo però stati combattivi e in partita fino allo 0-2, lì siamo andati in confusione, ma fino a quel momento abbiamo fatto bene. Nel finale ogni palla persa creava presupposti perché loro palleggiassero. Non sono preoccupato".

“Il ritorno delle coppe europee? Non so se sarà un problema. In questo momento riesco a ruotare qualche giocatore davanti, sperando che questa alternanza porti tutti in condizione velocemente".

“Immobile? Ciro sta vivendo le problematiche di un ragazzo che da sei mesi non trova continuità dal punto di vista fisico".