Lazio, Tare: “Incontro severo con la squadra. Immobile? Discuterlo è una vergogna”

Le parole del dirigente biancoceleste prima della gara col Sassuolo in programma questo pomeriggio

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match con il Sassuolo, tornando anche su quanto accaduto nel derby con la Roma: "Abbiamo avuto solo un giorno di colloquio con la squadra, per la sosta non è stato possibile discutere nella maniera giusta. Quell'incontro è stato severo ed importante, spero la squadra abbia capito che appena si abbassa la guardia succede quello che si è visto con la Roma. Stasera abbiamo l'opportunità di tornare a vincere. Immobile? E' una vergogna metterlo in discussione, la storia dice che è l'attaccante più forte d'Italia negli ultimi 10-15 anni. Non ha bisogno di essere difeso. Ovviamente le aspettative su di lui e sull'Italia erano importanti, è stata una sconfitta per tutto il movimento, ma fare di Immobile il capro espiatorio di quanto successo sarebbe un'ulteriore sconfitta".