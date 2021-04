Lazio-Torino, ricorso al Collegio di Garanzia: “I biancocelesti chiedono il 3-0”

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Lazio contro il Torino: ecco quanto richiesto

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Lazio contro il Torino. La societa' biancoceleste chiede la riforma della sentenza n.132/CSA/2020-2021 (emessa dalla Corte Sportiva di Appello della FIGC, Sezione Prima, in data 30 marzo 2021) con la quale e' stato respinto il reclamo da essa proposto contro il provvedimento del Giudice Sportivo di Serie A (del 12 marzo 2021) con il quale si e' deliberato di "non applicare alla societa' Torino le sanzioni previsti dell'art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara con la societa' Lazio, rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara".