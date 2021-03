Lazio-Torino, Tare: “Noi abbiamo rispettato il protocollo. Ora decide chi ha competenza”

Il direttore sportivo biancoceleste ha commentato quanto sta accadendo ai granata che non si sono presentati all'Olimpico

Prima della partita con il Torino, che non si giocherà perché i granata non si sono presentati per la questione del covid19, il ds Tare ha parlato ai microfoni di Skysport: «Il sentimento? Potrei dire tante cose ma le tengo per me. Noi abbiamo rispettato il regolamento, siamo venuti allo stadio e aspettiamo i 45 minuti e lasciamo tutto in mano agli organi competenti. Questa partita avrei voluto giocarla assolutamente. Ci siamo preparati. Ci poteva convenire non giocarla, ma il campionato va rispettato. Queste cose sono state decise molto prima e quando arrivano questi momenti credo che gli interessi vadano messi da parte. Rispettiamo gli organi competenti e per quello che ci riguarda siamo qui e aspettiamo».