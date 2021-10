Sky – Inter, se non gioca Lautaro tre opzioni per Inzaghi contro la Lazio

Il tecnico dell'Inter valuterà le condizioni dell'attaccante argentino, ma potrebbe anche adattare uno dei centrocampisti o un esterno

Per capire chi farà coppia con Dzeko nella gara contro la Lazio bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi vuole valutare le condizioni di Lautaro e poi prenderà una decisione.

Secondo Sky Sport "Se Lautaro torna, sta bene e vuol giocare, gioca lui. Ma se così non fosse ci sono altre ipotesi. Escluso Sanchez che torna dopo Lautaro e Correa che ha avuto un affaticamento le opzioni possono essere: l'avanzamento di Calhanoglu, Perisic in posizione da punta centrale, Sensi che è recuperato e ha già giocato in questa posizione anche se è appena rientrato dopo l'infortunio".