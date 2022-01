Lazio su Vecino? Tare: “Se riusciremo a sbloccare l’indice di liquidità…”

Così il ds della Lazio: "Negli ultimi tempi ho sentito tante chiacchiere sul mio rapporto con Sarri: volevo sottolineare che è ottimo"

Intervenuto ai microfoni di Repubblica, Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato così del mercato del club biancoceleste, che ha tra i tanti obiettivi Matias Vecino: «Con Sarri c'è un progetto condiviso e lo dimostrano anche le sue dichiarazioni, correttissime, dopo la partita con l'Udinese. Il mister sa che, se riusciremo a sbloccare l'indice di liquidità e ci saranno le giuste condizioni, si potrà fare qualche operazione per migliorare la squadra in base alle sue indicazioni e la società ne sarebbe felice, altrimenti siamo d'accordo per una serie d'innesti in estate per continuare a rendere la rosa funzionale alle sue idee. Negli ultimi tempi ho sentito tante chiacchiere sul mio rapporto con Sarri: volevo sottolineare che è ottimo, molto onesto e diretto, all'interno del quale ognuno esprime il proprio pensiero. Io e il mister abbiamo lo stesso obiettivo: fare il massimo per la Lazio».