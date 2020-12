La Lazio cade in casa contro il Verona. La formazione di Simone Inzaghi, reduce dal pari contro il Brugge e la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, perde per 2-1 contro gli scaligeri di Juric.

Per il Verona in gol Federico Dimarco, esterno mancino di proprietà dell’Inter, e Tameze; in mezzo il pari momentaneo in girata dal limite dell’area di Caicedo. La Lazio resta a quota 17 mentre i gialloblù salgono a quota 19 in classifica.