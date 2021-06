Libero – Lazzari, l’offerta dell’Inter: soldi più questo giocatore. Raspadori…

Club nerazzurro che aspetta la cessione di Hakimi per provare l'affondo per il giocatore della Lazio

Il rinnovo di Andrea Ranocchia si è trasformata in un'occasione di mercato. L'agente del difensore, Tullio Tinti, si è recato nella sede nerazzurra per limare gli ultimi dettagli ed è stata l'occasione per parlare di un altro calciatore sul taccuino dell'agente: Giacomo Raspadori. Come riporta Libero, una semplice richiesta di informazioni si è trasformata in un interesse concreto.