L'esterno sembrerebbe non rientrare più nei piani di Sarri e potrebbe cambiare aria. Inzaghi ci pensa per la fascia dell'Inter

Tra i giocatori che l'Inter potrebbe sondare per le fasce laterali c'è anche Manuel Lazzari della Lazio. Il laterale non è la prima scelta di Sarri e in estate potrebbe cambiare maglia. L'Inter potrebbe mettere sul piatto un giovane che piace in casa biancoceleste.

"Ai nastri di partenza Lazzari è partito da titolare, ma ha gradualmente perso il posto in favore dell'albanese, con Marusic sempre punto fisso e tra i più impiegati in assoluto durante la gestione Sarri. Al momento non ci sono indicazioni che lasciano pensare a un nuovo ribaltone in vista della prossima stagione, anzi, la situazione per Lazzari si complicherà ulteriormente considerando il probabile arrivo di un nuovo terzino sinistro (o comunque della conferma di Pellegrini)", spiega il Corriere dello Sport.