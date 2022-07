Le Parisien – Skriniar, c’è ottimismo in casa Psg. La trattativa con l’Inter prosegue

In Francia si continua a parlare della trattativa tra l'Inter e il Psg per il difensore slovacco, c'è ottimismo per la chiusura

Andrea Della Sala

Il Psg non ha mollato la presa per Milan Skriniar. Il difensore dell'Inter è il primo obiettivo dei francesi per rinforzare la difesa, ma non si è ancora trovato un accordo tra i due club.

Secondo il portale francese Le Parisien, il Psg conta di chiudere a breve la trattativa. Sia la trattativa per Scamacca che per quella per Skriniar dovrebbe essere portate a termine positivamente. In casa Psg sembra esserci ottimismo per la fumata bianca.