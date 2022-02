Assogna: “Inter non ha funzionato nulla, leadership in discussione. Lautaro…”

Il giornalista, su Skysport, ha detto la sua sulla sconfitta dei nerazzurri e si è soffermato sul periodo no e sull'assenza di Brozovic

C'è un momento di disagio per l'Inter. Pensavo che la sconfitta subita col Milan e il pari con il Napoli e poi il Liverpool fossero il risultato di una serie di casualità. La sconfitta con il Sassuolo dà un significato diverso a questo periodo, il giudizio va rivisto. Oggi non ha funzionato nulla: fortemente deludente l'Inter nell'impatto. La forza dei nerazzurri era quella di tenere sempre alta la concentrazione anche nelle gare trappola, con quelle che sono nella seconda parte della classifica. Oggi interpretazione della partita a livello fisico e d'impatto molto negativa e questa interpretazione ne mette in discussione la leadership in Serie A.