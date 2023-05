Leao: “Sogno Champions League e Pallone d’Oro. Mi piacerebbe giocare in Premier”

Rafael Leao, intervistato dalla rivista di moda e musica Gaffer, si è raccontato tra sogni e obiettivi, nel calcio e non solo. Alla domanda su dove gli piacerebbe giocare in futuro, l'attaccante del Milan ha risposto senza esitazioni: "In Premier League. Penso che ogni giocatore al mondo voglia giocare lì perchè è un campionato molto competitivo. Ci sono grandi club e un grande pubblico. La Serie A attualmente è ben posizionata, ma direi sicuramente la Premier in futuro".