Leao: “Tonali? Non mi aspettavo l’addio. Al Milan per vincere. Obiettivo la Champions”

"Non è stato facile, perché Sandro è milanista": commenta così, Rafa Leao, la partenza di Sandro Tonali, passato al Tottenham. "Non mi aspettavo l'addio, ma il club ha deciso così. Sandro ci ha aiutato a vincere lo scudetto, gli auguro il meglio", sono state le parole del portoghese. Leao poi parla di Ibrahimovic: "Ci ha mandato un messaggio whatsapp per dire che tifa per noi ed è uno di noi. Forse ci vedremo presto".