Lecce, il report dell’allenamento a due giorni dall’Inter: assenti Banda e altri due

"Calciatori e staff tecnico si sono ritrovati questa mattina al Deghi Center di San Pietro in Lama per una seduta d’allenamento. Assenti Banda, Pongracic e Askildsen, quest'ultimo per uno stato influenzale. Dermaku prosegue nel programma di ricondizionamento, mentre Persson ha svolto un lavoro personalizzato. Domani mattina è in programma la rifinitura al Via del Mare, prima della partenza con un volo charter, sul quale viaggerà anche la formazione Primavera 1, anch'essa impegnata a Milano contro l'Inter"