E' un gol di Ramadani nei minuti finali a decidere la sfida salvezza tra Lecce e Frosinone al Via del Mare. I salentini vanno in vantaggio con la rete di Piccoli dopo circa 10 minuti di partita.

Ma al 33' Kaio Jorge, attaccante dei ciociari in prestito dalla Juventus, trova il suo primo gol in Serie A, realizzando il rigore dell'1-1. La gara sembra ormai indirizzata verso un pareggio che non avrebbe fatto male a nessuna squadra, ma a pochi istanti dal 90' Ramadani segna un gol pesantissimo.