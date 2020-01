TS – Inter, a Lecce il ‘vecchio’ centrocampo titolare: con l’arrivo di Eriksen…

Oggi al Via del Mare, Conte schiererà a centrocampo il trio Barella-Brozovic-Sensi. Ma Tuttosport si chiede quante volte possa ricapitare di nuovo, vista la possibilità che arrivi Eriksen in attesa di capire se ci sono spiragli per Vidal. “Sembra strano, ma oggi al “Via del Mare” l’Inter schiererà solamente per la quinta volta dal primo minuto il trio di centrocampo ipotizzato in estate composto da Barella, Brozovic e Sensi. Ma il mercato, quello di gennaio, porterà in dote ad Antonio Conte un big nel reparto mediano, sempre che la più che probabile cessione di Vecino (non convocato non solo per motivi fisici), non convinca il club nerazzurro a inserire addirittura due pedine, visto che il tecnico aveva chiesto rinforzi in più. Eriksen, magari già la prossima settimana, ma attenzione anche a Vidal che da stasera, in occasione della gara contro il Granada, inizierà a capire la considerazione che avrà di lui il tecnico Setien”, scrive Tuttosport.

BARELLA E SENSI

L’Inter si affida appunto a Barella e Sensi per la sfida contro il Lecce. Il sardo era squalificato per Inter-Atalanta e la sua assenza si è fatta sentire in mezzo al campo mentre Sensi è sulla via del recupero definitivo dopo l’assenza prolungata dal 6 ottobre, giorno di Inter-Juve e del primo stop dell’ex Sassuolo. Contro il Lecce sarà di nuovo emergenza per l’Inter: non saranno della partita Asamoah, D’Ambrosio e pure Gagliardini, oltre a Politano e Vecino, out per questioni legate al mercato.