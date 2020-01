Si apre oggi alle 15 con Lazio-Sampdoria la prima giornata di ritorno del Campionato di Serie A. Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni hanno, come di consueto, pronosticato le gare che si giocheranno. Per quanto riguarda Lecce-Inter, i due giornalisti non hanno avuto dubbi e si sono trovati concordi: entrambi hanno pronosticato una vittoria della squadra di Antonio Conte.