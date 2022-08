Lecce, verso l’Inter: Strefezza e altri due a parte. A riposo un giocatore

Si avvicina l'esordio in campionato dell'Inter di Simone Inzaghi contro il Lecce. Ecco il report ufficiale della squadra allenata da Baroni verso il match: "È proseguita la preparazione dei giallorossi in vista del debutto in campionato in programma sabato 13 agosto alle 20:45 al Via del Mare con l'Inter. Squadra in campo per una doppia seduta d'allenamento all'Acaya Golf Resort & SPA. Tuia, Dermaku e Strefezza hanno seguito un programma di lavoro personalizzato. Askildsen è stato a riposo. Domani mattina allenamento sempre all'Acaya", si legge.