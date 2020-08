Serie A, retrocede il Lecce: poker del Parma, salentini in B. Il Genoa vince ed è salvo

È il Lecce la terza squadra retrocessa. L’ultimo turno di Serie A, che si è concluso oggi con le altre 5 sfide, ha stabilito l’ultimo verdetto ancora in ballo.

La formazione pugliese cede 3-4 in casa contro il Parma e resta al diciottesimo posto: il Lecce lascia la Serie A e retrocede in B con Brescia e Spal. Sorride il Genoa, che batte 3-0 il Verona in casa e festeggia la permanenza nel massimo campionato.

Nelle altre sfide, la Fiorentina espugna il ‘Paolo Mazza’ di Ferrara e batte la Spal col risultato di 3-1. Colpo esterno anche dell’Udinese, che vince di misura a Reggio Emilia contro il Sassuolo: decide una rete nella ripresa di Okaka. Parità tra Bologna e Torino: Zaza risponde al vantaggio dei felsinei con Svanberg.