Finisce 0-0 la sfida tra Lecce e Roma al Via del Mare, match valido per la 30° giornata di Serie A.

Un match equilibrato, con diverse occasioni da una parte e dall'altra, con la traversa colpita al 94' da Oudin. Il Lecce conquista un importante punto in ottica salvezza, portando il vantaggio sul terzultimo posto a 4 lunghezze. Secondo pareggio in tre partite per la Roma che invece torna a -5 dal Bologna quarto.