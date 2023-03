Inter, Skriniar e Dimarco out contro il Lecce: ecco quando rientreranno

Contro il Lecce Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Skriniar e Dimarco. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, dopo la rifinitura di alla Pinetina, lo slovacco e l'esterno hanno lasciato il centro tecnico dell'Inter dove i compagni resteranno in ritiro in vista della sfida di domani contro il Lecce.