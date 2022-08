Lecce, Sticchi Damiani: “Emozionati per l’esordio contro l’Inter. Dispiace dover…”

Alla vigilia di Lecce-Inter, il patron dei pugliesi, Sticchi Damiani, ha parlato dell'esordio in campionato contro la squadra di Simone Inzaghi. "Stiamo vivendo queste ore lavorando su tutti fonti. Con l'area tecnica per avere un squadra il più forte possibile e con tutte le componenti per rendere lo stadio più bello e accogliente. C'è grande fermento e non c'è spazio per l'emozione per un esordio così importante. Dispiace dover affrontare l'Inter con alcuni giocatori indisponibili per infortunio e con altri a corto di preparazione. Non possiamo certamente proporre la formazione migliore in questo momento e se già a ranghi completi il divario è enorme con le assenze si accentua ulteriormente".