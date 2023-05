Serie A, Lecce-Verona: 0-1. Tre punti essenziali per l’Hellas in chiave salvezza: decisivo Nonge

Al Via del Mare si giocava uno scontro importante per le due formazioni: l'ha spuntata la formazione gialloblù pericolosa due volte con Djuric

Al Via del Mare si è giocato lo scontro salvezza per la permanenza in Serie A tra Lecce e Verona. L'hanno spuntata i gialloblù con il gol di Ngonge: la sblocca il calciatore entrato nella ripresa, il gol che vale tre punti importantissimi arriva dal sinistro del calciatore che aveva sostituito Verdi al 65esimo.