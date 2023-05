Ledesma: “Brozovic e Calhanoglu? Non preferisco nessuno dei due da regista. Quel ruolo…”

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Cristian Ledesma parla di Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu. Questa sera soltanto uno giocherà e sarà il turco: "Chi preferisco tra Brozovic e Calhanoglu da regista? Nessuno dei due. Ma non lo dico perché non siano bravi: quel ruolo lo interpreta meglio uno come Bennacer, dà quantità e qualità. Non è il ruolo né di Brozovic né di Calhanoglu".