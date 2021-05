Lega Calcio Serie A, nuovo accordo con Google contro la pirateria

Si lavorerà su una maggior tutela dei prodotti della Lega Calcio sulle piattaforme del noto motore di ricerca

Google ha rimosso dal Play Store le app che riproducevano illecitamente contenuti di proprietà della Serie A. Lo comunica la Lega Calcio spiegando di aver trovato un accordo con il noto motore di ricerca. Con questo verrà garantita "una maggior tutela dei propri prodotti sulle piattaforme di Google. Sarà fatto grazie all’impiego di strumenti innovativi utilizzati per monitorare future violazioni del copyright", si legge in un comunicato stampa.

«Abbiamo ottenuto dei grandi risultati nella lotta alla pirateria. Ma non possiamo abbassare la guardia perché la criminalità organizzata trova sempre nuove modalità per danneggiare il nostro settore», ha sottolineato l'ad De Siervo. Il Vice President di Google, Managing Director di Google in Italia, Fabio Vaccarono ha aggiunto: «La lotta alla pirateria rappresenta per Google un impegno costante, anche attraverso lo sviluppo ed il continuo miglioramento di tecnologie ad hoc e programmi dedicati».