Lega Calcio, rimandato il voto per l’elezione del presidente

Non si sono presentati due dei tre candidati al posto di presidenti: la Serie A rimanda il voto alla prossima Assemblea

Alla fine non si è votato. Durante l'Assemblea di Lega Calcio di oggi i venti club di SerieA si dovevano esprimere sui candidati alla presidenza. Ma i rappresentanti delle squadre non sono riusciti a sentire tutti e tre i candidati (si è presentato solo Casini) per il ruolo che è rimasto vacante dalle dimissioni di Dal Pino. Per questo la votazione per eleggere il nuovo presidente della Serie A è stata rimandata alla prossima Assemblea che dovrebbe tenersi venerdì 11 marzo.