Lega Calcio, iniziata l’Assemblea: il terzo atto per l’elezione del nuovo presidente

In via Rossellini i club di Serie A si riuniscono per eleggere chi dovrà prendere il posto di Dal Pino

Eva A. Provenzano

È cominciata in Lega Calciol'Assemblea di Lega elettiva, la terza, per decidere chi sarà il nuovo presidente al posto del dimissionario Dal Pino. Presenti tutti i rappresentanti dei 20 club di Serie A. Per l'Inter ci sono gli ad, Beppe Marotta e Alessandro Antonello, e a loro si aggiunto l'avvocato della società, Capellini.

I candidati sono Lorenzo Casini, capo di Gabinetto del ministero della Cultura (da verificare la compatibilità dei ruoli). Mauro Masi, ex direttore generale della Rai, attuale presidente di Consap. LorenzoBini Smaghi, che però non dovrebbe presentarsi oggi.

(Fonte: FCINTER1908.IT)