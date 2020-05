Il Giornale – Diritti tv, due anime in Lega: Juve e Inter vogliono trattare. Lotito dice no

Tra le questioni in sospeso, dovute allo stop del coronavirus, c’è quella dei diritti tv. Skysport ha reso ufficiale la posizione della pay-tv con una lettera. In sostanza non vogliono pagare la sesta e ultima rata dei diritti. La Lega Serie A intanto ha convocato un’assemblea straordinario per mercoledì. Sky deve versare ancora 130 mln e Dazn e Img devono versarne 233 per i diritti internazionali, ma sono cifre che non verranno versate visto lo stop. Ma si può sempre tornare a trattare e quindi, come scrive Il Giornale, sono due le ipotesi: sconto di 120 mln qualora riprendesse il campionato, di 260 mln in caso di stop definitivo.

Dal Pino, presidente della Lega Calcio, avrebbe chiesto un parere allo studio del professor Alpa e se il campionato dovesse arrivare a conclusione i club non devono alcuno sconto alle tv. In caso il campionato non terminasse lo studio Deloitte ha fissato in 720 mln le perdite eventuali. La Lega è divisa in due anime. Da una parte un gruppo nel quale ci sono Agnelli e Marotta, quindi Juve e Inter, che spingono per una trattativa con Sky “chiedendo in cambio il prolungamento di un anno del contratto esistente (con modifica della legge Melandri). Sul fronte opposto sono schierati i duri e puri, con in testa Lotito della Lazio e De Laurentiis del Napoli, contrari ad ogni trattativa e a rispondere con azione civile”.

(Fonte: Il Giornale)