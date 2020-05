Serie A, lite accesa Lega-Sky. Possibile decisione estrema: “Canali spenti e gare ‘invisibili'”

La Serie A riparte il prossimo 20 giugno, ma le polemiche non si sono ancora spente in seno al nostro calcio. Soprattutto quelle fra la Lega di Serie A e Sky in merito al pagamento dell’ultima rata per la trasmissione delle partite del campionato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non è da escludere uno scenario estremo:

“La domanda, presentata in Tribunale, di un’ingiunzione di pagamento potrebbe essere solo il primo atto della guerra che la Lega ha dichiarato a Sky. Se la tv di Santa Giulia tarderà ancora a saldare l’ultima rata per diritti tv (vale 130 milioni), infatti, via Rosellini non solo è pronta a richiedere gli interessi di mora e pure un risarcimento danni, ma anche a “staccare” il cavo. Nella sostanza, l’idea sarebbe quella di non fornire più il segnale per le ultime giornate di campionato. Il ragionamento è questo: con le 5 rate già pagate, Sky è arrivata a coprire l’83% delle partite. Finora, invece, ne sono state disputate solo il 68%. Ebbene, nel momento in cui si raggiungesse l’83% del campionato e mancassero ancora i soldi di Santa Giulia, la Lega sarebbe pronta a spegnere il segnale. Di fatto si tratterebbe delle ultime 6 giornate. Sarà davvero così o è una minaccia? Senza pubblico sugli spalti e senza tv, infatti, quelle partite non le potrebbe vedere nessuno, almeno in diretta. E finirebbero per essere penalizzati anche gli sponsor delle squadre“.

(Fonte: Corriere dello Sport)