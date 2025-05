Apre così il Corriere della Sera l'articolo sulle liti in Lega per il calendario.

"Alla riunione il presidente dell’Inter Marotta si era presentato portando con sé una lettera nella quale il club rivendicava la necessità di giocare la gara fondamentale per l’assegnazione dello scudetto nella giornata di giovedì 21. Del resto è lo stesso statuto della Lega a prevedere la possibilità di chiedere l’anticipo per le società impegnate nelle Coppe: per fare un esempio, la Fiorentina che il 29 maggio 2024 affrontò nella finale di Conference League l’Olimpiakos, scese in campo il giovedì precedente contro il Cagliari, senza che nessuno avesse nulla da eccepire. Cosa è successo dunque ieri mattina? Aurelio De Laurentiis ha reso effervescente il Consiglio inviando una lettera nella quale manifestava il desiderio di giocare la domenica, o al massimo il sabato minacciando altrimenti una richiesta di risarcimento danni.