Sky – Consiglio di Lega, nulla di fatto: nuovo appuntamento in settimana

Si è concluso con un nulla di fatto il consiglio straordinario della Lega Serie A, via Skype, voluto dall’Inter dopo il rinvio della gara con la Juventus e di altre altro quattro partite, deciso dal presidente Dal Pino. Stando a quanto riportato da Sky Sport, verrà convocata un’ulteriore assemblea in settimana per trovare la quadra sulla prossima giornata di campionato. L’intesa sembra ancora lontana.

Repubblica – Marotta furioso, Dal Pino si dimetterà? E c’è un rischio enorme