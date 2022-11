CorSera – Lega Serie A, De Laurentiis urla e insulta: un dirigente fa sapere…

Ha fatto grande rumore l'exploit di Aurelio De Laurentiis ieri pomeriggio in Lega Serie A. Il presidente del Napoli è esploso, come conferma anche il Corriere della Sera in edicola oggi. Si legge infatti: "Tre del pomeriggio e l’assemblea di Lega convocata per le 14.15 non è ancora iniziata. Lorenzo Casini è chiuso in ufficio fra una telefonata al ministro dello Sport Andrea Abodi sul tema della rateizzazione dei contributi e l’ultimo briefing con l’onnipresente Claudio Lotito. Il primo punto all’ordine del giorno è l’elezione del consigliere non indipendente. Carica a cui aspira Rebecca Corsi, vicepresidente dell’Empoli, sponsorizzata dal numero uno della Lazio. Aurelio De Laurentiis, spazientito dall’attesa e dall’eccessivo affannarsi di Lotito, irrompe in una serie di urla e insulti, ne ha per tutti.