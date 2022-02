Lega Serie A, altra fumata nera: un solo voto per Bonomi. Sorride Lotito

L'aggiornamento al termine dell'assemblea di oggi negli uffici di via Rosellini riportato dall'inviato di Fcinter1908.it Marco Astori

Anche la seconda tornata elettorale in Lega Serie A ha prodotto esito negativo. L'assemblea non è riuscita ad eleggere oggi il successore di Paolo Dal Pino, 'bruciando' la candidatura di Carlo Bonomi, capo di confindustria. Un solo voto, infatti, per lui, quando ne sarebbero serviti almeno 14. Sorride il fronte di Claudio Lotito, che chiede una figura più manovrabile. Dalla prossima tornata basteranno 11 voti per eleggere il presidente.