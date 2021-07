Lega Serie A, lunedì nuova assemblea: ecco i temi sul tavolo

L'annuncio è arrivato in questi minuti direttamente dai canali ufficiali della Lega Serie A

Nuova assemblea di Serie A in programma. I club si riuniranno, esclusivamente in videoconferenza, alle ore 16.30 di lunedì 2 agosto. Sul tavolo la trattativa privata relativa ai pacchetti scommesse sportive, quella per i diritti del campionato e delle coppe Primavera per il prossimo triennio e proposte di sponsorizzazione sempre fino al 2024. La Lega ha condiviso l'ordine del giorno in questi minuti.