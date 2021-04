TS – Serie A, allarme SuperLega: tensioni in Consiglio. Marotta e Scaroni…

Il quotidiano Tuttosport rivela alcuni retroscena del Consiglio straordinario della Serie A sul tema della creazione della SuperLega

"Inter e Juventus sono tra i sette sottoscrittori della recente richiesta di dimissioni nei confronti del presidente Paolo Dal Pino, che ieri mattina ha convocato il Consiglio per chiedere alla Serie A di allinearsi al comunicato Uefa. La riunione è stata piuttosto tesa perché in collegamento c'erano due possibili fondatori: il Milan con Scaroni e l'Inter con Marotta. L’ad nerazzurro ha provato a prendere tempo, mentre Scaroni ha spiegato che il campionato italiano non subirebbe conseguenze perché il Milan giocherebbe anche in A. Pure Atalanta e Verona (tra i firmatari contro Dal Pino) hanno tergiversato per non rompere quell’asse. C’è chi ha evocato, nel loro comportamento, la Sindrome di Stoccolma: quella che induce a parteggiare per i propri carnefici".