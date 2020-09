Caso Suarez, legali Juve a Perugia dal pm: “Club estraneo ai fatti. Ribadita trasparenza”

Quest’oggi a Perugia i legali della Juventus, Chiappero e Turco, sono stati sentiti in Procura per il caso Suarez come persone informate sui fatti. Alla fine dell’incontro con il pm l’avvocato Chiappero ha sottolineato: «Abbiamo ribadito la trasparenza del nostro operato professionale e contribuito in maniera positiva alla ricostruzione dei fatti in un incontro positivo e costruttivo. Grato ai pm per averci chiamato subito. Verità spesso alterata, tagliata e ricostruita. Juve estranea ai fatti? Ovviamente».

(Fonte: Ansa)