Legrottaglie: “De Ligt via? Bremer per la Juve sarebbe un giocatore all’altezza ma…”

"Non è detto che con il grande campione si faccia per forza meglio, soprattutto in difesa. Quello che conta è il lavoro di reparto, che spesso sopperisce alla qualità del singolo. Anche perché sono pochi quelli forti. Bremer sarebbe un giocatore all'altezza, certo, ma a fronte di un investimento importante. Stessa cosa per quanto riguarda Koulibaly".