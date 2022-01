Legrottaglie: “Inter forte nel cuore e nella testa. Il Milan se la giocherà”

L'ex calciatore si è soffermato sul momento della formazione di Inzaghi e sulla rivalità con i rossoneri

"La formazione di Inzaghi è la squadra più forte: forte nella testa, nel cuore, nelle gambe e nelle scelte. Riesce a fare sempre la scelta migliore con tutti i componenti della squadra. Forse ieri è mancata la scelta giusta sull'ultimo pallone, quello da mettere in porta. Ma il resto arriva sempre in maniera fluida. Si vede che sono allenati a questo, anche negli anni precedenti era così. È una squadra evoluta, che mi piace tanto. Ma la metto in competizione con il Milan che sta dimostrando di essere una squadra tosta, con valori forti e che se la giocherà fino alla fine".