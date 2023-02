Lengua: “Dybala deve restare alla Roma. Mourinho? Non avrebbe problemi a…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Gianluca Lengua, giornalista, ha parlato così del momento della Roma e del futuro di Paulo Dybala e Jose Mourinho: "Credo che Dybala debba restare alla Roma, è il giocatore migliore che il club ha avuto dal dopo-Totti. Quando riesce a giocare non ce n’è per nessuno, quindi va trattenuto in tutti i modi. Mourinho non credo avrebbe problemi a trovare un'altra squadra, non è l'ultimo arrivato".