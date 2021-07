Inter-Lenovo, Antonello: “Tecnologia essenziale per portare il club a nuovi livelli”

Le parole del CEO Corporate: "Con Lenovo possiamo alimentare l'innovazione per rendere l'Inter sempre più tecnologicamente avanzata"

Alessandro Antonello, CEO Corporate dell'Inter, ha parlato così della partnership con il brand Lenovo, che sarà lo sponsor sul retro della nuova maglia nerazzurra. "La fusione tra calcio e tecnologia è ora essenziale per portare l'Inter a nuovi livelli - dal modo in cui interagiamo con i nostri tifosi agli strumenti che abbiamo a disposizione -: questa partnership con Lenovo è al centro di tutto questo. Siamo lieti di approfondire la nostra partnership con Lenovo: insieme possiamo alimentare l'innovazione per rendere l'Inter sempre più tecnologicamente avanzata e lungimirante”.