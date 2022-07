Inter, lavori in corso. Dzeko-Correa non mordono, la svolta con la LuLa. Beffa finale

La squadra di Inzaghi non meritava la sconfitta, soprattutto per quanto fatto vedere nel secondo tempo con l'ingresso in campo di Lukaku e Lautaro

Andrea Della Sala

Una distrazione nel finale su un calcio d'angolo è costata la prima sconfitta nel precampionato. La squadra di Inzaghi non meritava la sconfitta, soprattutto per quanto fatto vedere nel secondo tempo con l'ingresso in campo di Lukaku e Lautaro.

"Nel secondo “round” ad Handanovic e compagni è mancato il colpo del ko. Stavolta a tradirli è stato Lautaro, che nei primi quattro test era stato grande protagonista con sei centri, ma è stato bravo anche il portiere dei francesi ad evitare, su cross di Lazaro, la zampata a botta sicura di Lukaku. L'Inter può consolarsi con l'ottima intesa mostrata dai suoi attaccanti titolari, utilizzati nell'ultima mezzora, e con la prestazione di spessore della difesa, spesso sotto pressione. E' mancata invece la spinta sulle fasce, dove le iniziative sono risultate troppo saltuarie e non martellanti come dovrebbero", analizza il Corriere dello Sport.

Dopo un primo tempo opaco, con Dzeko e Correa non nella loro miglior giornata, l'Inter ha avuto un cambio di passo nella seconda frazione. L'ingresso di Lautaro e Lukaku ha dato vigore alla squadra di Inzaghi. Romelu ha fatto vedere di essere vicino alla migliore condizione, da uno dei suoi strappi è nata l'occasione più grossa sbagliata da Lautaro. Peccato l'errore nel finale costato la sconfitta, non fa mai piacere perdere nemmeno in amichevole.