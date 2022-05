Lentini: “Inter la più forte, ma qualche episodio dubbio c’è stato. Il Milan…”

L'ex fantasista ha detto la sua sulla corsa scudetto: "I rossoneri hanno dimostrato di essere all'altezza, dipende da loro"

Gianluigi Lentini, ex fantasista di Torino e Milan, in un'intervista concessa ad Avvenire ha parlato della corsa scudetto: "Onestamente la squadra più forte è l'Inter, ma il Milan ha dimostrato di essere all'altezza della situazione arrivando a giocarsela fino in fondo, ora dipende solo da loro. Oggi con l'Atalanta non sarà facile. Speriamo che ci siano arbitraggi più attenti. Qualche episodio dubbio quest'anno c'è stato... Anche contro il Torino l'Inter ha beneficiato di un rigore scandaloso. Mi chiedo: come è possibile con il Var commettere certi errori? Però non voglio neanche credere alla malafede o che siamo ripiombati all'epoca dei sospetti, altrimenti non ha più senso questo calcio".