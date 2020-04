Leo Rodriguez: “Sanchez giocatore top, manca di continuità. Lui da Simeone? So che…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Cooperativa, Leo Rodriguez, ex centrocampista argentino, ha parlato così del momento di Alexis Sanchez, che molto probabilmente non verrà riscattato dall’Inter a fine stagione: “Alexis è ancora un grande giocatore. Il problema è che manca di continuità, all’Inter gioca con un altro modulo. In questo momento deve andare in un club dove l’allenatore lo vuole e il cui sistema lo avvantaggia. Simeone? So che gli piace. E in una squadra come l’Atlético potrebbe giocare e avere continuità”.