Leonardo: “All’Inter mi volle Moratti, dirgli di no sarebbe stato come morire”

Nel corso del suo intervenuto a Trento per il Festival dello Sport, il ds del PSG Leonardo ha ricordato il suo passaggio all'Inter

"All'Inter mi volle Moratti, una persona molto umile e ricca di buoni sentimenti. Quando mi chiamò non avevo ancora deciso se continuare a fare l'allenatore o tornare dirigente ma dire no sarebbe stato come morire. È stato difficile lasciare il Milan ma non credevo che ci sarebbero state così tante polemiche. Però quando c'è una contestazione significa che c'è stato un sentimento prima. Moratti mi incoraggiò anche a seguire il mio cuore nella scelta tra il PSG e l'Inter".