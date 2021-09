Leonardo: “Messi al Psg è una cosa enorme. Non nascondo che prima della firma…”

Il dirigente del Psg ha svelato tutti i retroscena dell'operazione che ha portato Messi a Parigi

Leonardo ha parlato ai microfoni di Canal Plus France pochi minuti prima del match di ieri contro il Bruges e ha svelato tutti i retroscena dell'operazione che ha portato Messi a Parigi. "Non vi nascondo che ci sono stati contatti prima della firma. Ma sempre dopo gennaio, quando gli restavano solo sei mesi per firmare il contratto. Non abbiamo mai contattato Messi prima di gennaio 2021, ve lo posso assicurare".